Автомобильный портал Motorpage
7 дек 2018

Nissan выпустили очень дорогой GT-R

Nissan выпустили очень дорогой GT-R
Автор фото: фирма-производитель

Может ли Nissan иметь цену в миллион евро - определенно да. В особенности, если это Nissan GT-R50 юбилейной версии, над которой работали специалисты из Italdesign

Для начала стоит отмотать время на июль нынешнего года. Тогда, в славном городе Гудвуд, проходил знаменитый  фестиваль скорости. Собственно, туда и приехали ребята из Nissan и привезли с собой тот GT-R, о котором идет речь. Правда, в тот момент это был автомобиль,  построенный в единственном экземпляре, однако, он настолько понравился публике и потенциальным покупателям, что руководство марки дало зеленый свет серийному производству.

Серийное производство не означает массовое. Всего будет построено 50 автомобилей. Каждый из них будет стоить 990 000 евро, что в шесть раз дороже, чем заряженный GT-R Nismo. Однако можно сказать, что и покупатель получит в шесть раз больше. Во-первых, GT-R50 получит новый кузов,  который существенно изменил облик модели, сделав его более агрессивным. Во-вторых, большинство кузовных панелей выполнены из углепластика, что положительно сказывается на весе.

Главный аккорд во всем этом великолепии - мотор. Дело в том, что в GT-R50 установлена силовая установка от версии Nismo - 3,8-литровая твин-турбошестёрка. К слову, двигатель прошел серьезную доработку, и теперь его мощность составляет 720 лошадиных сил против стандартных 600.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новый Nissan GT-R: первые подробности

18 июля 2018

Nissan и Italdesign сделали уникальный GT-R

02 июля 2018
Nissan GT-R Copzilla 2017

Nissan GT-R превратили в полицейский перехватчик

06 апреля 2017

Nissan начал принимать предзаказы на обновленный спорткар GT-R

07 июля 2016
Nissan 2020 Vision Gran Turismo Concept

Новое поколения Nissan GT-R появится уже в 2018 году

13 июля 2015
Nissan GT-R 45th Anniversary 2015

В Японии представлена специальная версия модели Nissan GT-R

27 ноября 2014

 Новости Nissan GT-R

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jeep Cherokee - jeep cherokee 2019 как все и не как все Тест драйв
06 декабря 2018

Jeep Cherokee
"Как все и не как все"
Mercedes-Benz A-Class - mercedes-benz a-class 2019 стал в прямом смысле очень разговорчивым
Тест драйв
03 декабря 2018

Mercedes-Benz A-Class
"Седан Mercedes-Benz A-Class стал в прямом смысле очень разговорчивым"
Volvo XC40 - volvo xc40 2018 войти в зону комфорта
Тест драйв
30 ноября 2018

Volvo XC40
"Volvo XC40: войти в зону комфорта"
Ford Mondeo, Toyota Camry - сравнительный тест ford mondeo 2015 и toyota camry 2018: в поисках водительского счастья
Сравнительный тест
21 ноября 2018

Ford Mondeo, Toyota Camry
"В поисках водительского счастья: Toyota Camry или Ford Mondeo?"

Написано новостей:

2 2 3 5 1