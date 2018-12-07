Nissan выпустили очень дорогой GT-R

Может ли Nissan иметь цену в миллион евро - определенно да. В особенности, если это Nissan GT-R50 юбилейной версии, над которой работали специалисты из Italdesign

Для начала стоит отмотать время на июль нынешнего года. Тогда, в славном городе Гудвуд, проходил знаменитый фестиваль скорости. Собственно, туда и приехали ребята из Nissan и привезли с собой тот GT-R, о котором идет речь. Правда, в тот момент это был автомобиль, построенный в единственном экземпляре, однако, он настолько понравился публике и потенциальным покупателям, что руководство марки дало зеленый свет серийному производству.

Серийное производство не означает массовое. Всего будет построено 50 автомобилей. Каждый из них будет стоить 990 000 евро, что в шесть раз дороже, чем заряженный GT-R Nismo. Однако можно сказать, что и покупатель получит в шесть раз больше. Во-первых, GT-R50 получит новый кузов, который существенно изменил облик модели, сделав его более агрессивным. Во-вторых, большинство кузовных панелей выполнены из углепластика, что положительно сказывается на весе.

Главный аккорд во всем этом великолепии - мотор. Дело в том, что в GT-R50 установлена силовая установка от версии Nismo - 3,8-литровая твин-турбошестёрка. К слову, двигатель прошел серьезную доработку, и теперь его мощность составляет 720 лошадиных сил против стандартных 600.