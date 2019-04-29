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29 апр 2019

Новый Nissan GT-R не получит гибридный мотор

Новый Nissan GT-R не получит гибридный мотор
Автор фото: фирма-производитель

Новое поколение спорткара Nissan GT-R не получит гибридную силовую установку, о чём сообщил главный специалист по культовой модели Хироши Тамура

На данный момент руководство марки ещё не дало зелёный свет новому R36, поскольку до сих пор не принято решение, делать ли машину на абсолютно новой платформе, которая поддерживает гибридные двигатели, или же обновлять шасси текущего Nissan GT-R R35. По словам Хироши Тамуры, наиболее вероятен последний вариант. Интересно, что в качестве одной из причин отказа от гибридов г-н Тамура назвал мнение покупателей. "Действительно ли вы хотите гибридный мотор для GT-R? 99% наших клиентов сказали "Нет, спасибо", — сообщил Тамура изданию Motor1 на Нью-Йоркском автосалоне.

Кроме того, инженер поделился и некоторыми экономическими обоснованиями отказа от гибридных силовых установок. По словам Тамуры, гибридная составляющая сделает машину на 200 килограммов тяжелее и добавит к стоимости автомобиля не менее $10 000. По всей вероятности, в Nissan пока просто не готовы пойти на такой шаг. 

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При написании новости использовалась информация:
motor1

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