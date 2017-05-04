Новое поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено на автосалоне во Франкфурте осенью этого года

Эта модель крайне важна для японской компании: сегмент компактных кроссоверов в Европе активно развивается и нынешний Juke постепенно сдает позиции многочисленным конкурентам.

По неофициальной информации серийный вариант кроссовера стилистически будет во многом пересекаться с концептом Gripz, который компания демонстрировала в 2015 году. Кроссовер будет построен на модульной платформе CMF-B, на которой также базируются новые поколения Nissan Micra и Renault Clio.

Интерьер будет практически полностью позаимствован у последнего поколения Nissan Micra. Также, Nissan Juke должен получить новую информационно-развлекательную систему с большим экраном, которая поддерживает интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay.

В моторную гамму кроссовера войдут литровый турбодвигатель, 1,5-литровый турбодизель и 1,8-литровый атмосферный бензиновый двигатель. Все варианты будут предложены как с механической коробкой передач, так и с вариатором. Базовые версии нового Nissan Juke будут переднеприводными.