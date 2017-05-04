Автомобильный портал Motorpage
4 май 2017

Новое поколение Nissan Juke представят осенью

Новое поколение Nissan Juke представят осенью
Автор фото: фирма-производитель

Новое поколение компактного кроссовера Nissan Juke будет представлено на автосалоне во Франкфурте осенью этого года

Эта модель крайне важна для японской компании: сегмент компактных кроссоверов в Европе активно развивается и нынешний Juke постепенно сдает позиции многочисленным конкурентам.

По неофициальной информации серийный вариант кроссовера стилистически  будет во многом пересекаться с концептом Gripz, который компания демонстрировала в 2015 году. Кроссовер будет построен на модульной платформе CMF-B, на которой также базируются новые поколения Nissan Micra и Renault Clio.

Интерьер будет практически полностью позаимствован у последнего поколения Nissan Micra. Также, Nissan Juke должен получить новую информационно-развлекательную систему с большим экраном, которая поддерживает интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay.

В моторную гамму кроссовера войдут литровый турбодвигатель, 1,5-литровый турбодизель и 1,8-литровый атмосферный бензиновый двигатель. Все варианты будут предложены как с механической коробкой передач, так и с вариатором. Базовые версии нового Nissan Juke будут переднеприводными.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Nissan

Комментарии к новости

Последние новости

...

Nissan представит на Токийском автосалоне новое поколение Juke

30 января 2017

Новый Nissan Juke получит гибридный двигатель

26 июля 2016

Nissan анонсировал появление нового поколения кроссовера Juke

20 июля 2016
Nissan Juke, оригами

Nissan построил бумажный Juke

06 ноября 2015

Обновленный Nissan Juke R дебютировал в Гудвуде

26 июня 2015
Nissan Juke-R Nismo

Nissan рассекретил «горячий» кроссовер Juke-R Nismo

16 июня 2015

 Новости Nissan Juke

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Discovery - land rover discovery 2017 уроки мастерства Тест драйв
03 мая 2017

Land Rover Discovery
"Уроки мастерства"
Chery Tiggo 5 - chery tiggo 5 2016 макияж
Тест драйв
28 апреля 2017

Chery Tiggo 5
"Макияж"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016. украденное сердце
Автопутешествия
27 апреля 2017

Mitsubishi Outlander
"Украденное сердце"
Volkswagen Golf - volkswagen golf 2003 пять из семи
Вторичный рынок
26 апреля 2017

Volkswagen Golf
"Пять из семи"

Написано новостей:

1 8 7 7 8