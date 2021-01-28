Новый Nissan Pathfinder едет в Россию!

Шпионам удалось заметить закамуфлированный автомобиль на дорогах Москвы, и это несколько странно, учитывая, что мировая презентация машины состоится только четвертого февраля

Как сообщает портал Autonews, в распоряжении которого и оказались фотографии, в Nissan действительно собираются продавать машину на нашем рынке. Напомним, что прошлое поколение продержалось на рынке до 2017 года.

Подробностей о новинке, традиционно, немного. Предположения о том, что кроссовер переедет на платформу седана Maxima и получит двухлитровый турбо-мотор пока никак не подтверждаются. Кроме того, сама марка никак не комментирует появление кроссовера на нашем рынке.