Автомобильный портал Motorpage
28 янв 2021

Новый Nissan Pathfinder едет в Россию!

Новый Nissan Pathfinder едет в Россию!

Шпионам удалось заметить закамуфлированный автомобиль на дорогах Москвы, и это несколько странно, учитывая, что мировая презентация машины состоится только четвертого февраля

Как сообщает портал Autonews, в распоряжении которого и оказались фотографии, в Nissan действительно собираются продавать машину на нашем рынке. Напомним, что прошлое поколение продержалось на рынке до 2017 года.

Подробностей о новинке, традиционно, немного. Предположения о том, что кроссовер переедет на платформу седана Maxima и получит двухлитровый турбо-мотор пока никак не подтверждаются. Кроме того, сама марка никак не комментирует появление кроссовера на нашем рынке.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Nissan рассекретил обновленную версию кроссовера Pathfinder

08 июля 2016
Nissan Pathfinder 2015

Сегодня в России начинаются продажи внедорожника Nissan Pathfinder нового поколения

31 октября 2014

Новое поколения Nissan Pathfinder на американском рынке будет стоить от 30,5 тысяч долларов

22 октября 2014

Nissan Pathfinder нового поколения встал на конвейер

01 сентября 2014
Nissan Pathfinder 2015

Новый Nissan Pathfinder – первый серийный гибрид российского производства

27 августа 2014

На российский рынок выходит новый Nissan Pathfinder

19 августа 2014

 Новости Nissan Pathfinder

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

CheryExeed TXL - cheryexeed txl (2020) решающее преимущество Тест драйв
26 января 2021

CheryExeed TXL
"Решающее преимущество"
Hyundai Genesis G90 L - genesis g90 l (2020) императорский паланкин
Тест драйв
24 января 2021

Hyundai Genesis G90 L
"Императорский паланкин"
Jaguar F-Type - jaguar f-type 2021 хулиганство аристократов
Тест драйв
22 января 2021

Jaguar F-Type
"Хулиганство аристократов"
KIA Seltos, Skoda Karoq - сравнительный тест kia seltos 1.6 at 2wd и skoda karoq 1.4 tsi в поисках «суженого»
Сравнительный тест
27 декабря 2020

KIA Seltos, Skoda Karoq
"В поисках «суженого»"

Написано новостей:

2 7 5 6 3