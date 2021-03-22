Российские Nissan Pathfinder попали под отзыв

Более четырех тысяч кроссоверов, произведенных в период с 2014 по 2016 год попали под отзывную компанию. Повод, на первый взгляд, несерьезный

Да, машины отзывают из-за неисправного реле стоп-сигнала. Оно может сбоить, а именно «зависать» во включенном положении. Соответственно, огни будут также гореть даже без задействованной педали тормоза. Однако, есть нюанс - водитель сможет вывести машину из режима «Park» в режим «Drive» или запустить двигатель, не нажимая на педаль тормоза.

На всех отозванных кроссоверах будет произведена замена реле и проведена диагностика бортовой электроники. Владельцы потенциально дефектных автомобилей будут оповещены дилерскими центрами о необходимости посещения сервиса. Традиционно, водители могут выяснить все самостоятельно – через портал Росстандарта.