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22 мар 2021

Российские Nissan Pathfinder попали под отзыв

Российские Nissan Pathfinder попали под отзыв
Автор фото: фирма-производитель

Более четырех тысяч кроссоверов, произведенных в период с 2014 по 2016 год попали под отзывную компанию. Повод, на первый взгляд, несерьезный

Да, машины отзывают из-за неисправного реле стоп-сигнала. Оно может сбоить, а именно «зависать» во включенном положении. Соответственно, огни будут также гореть даже без задействованной педали тормоза. Однако, есть нюанс - водитель сможет вывести машину из режима «Park» в режим «Drive» или запустить двигатель, не нажимая на педаль тормоза.

На всех отозванных кроссоверах будет произведена замена реле и проведена диагностика бортовой электроники. Владельцы потенциально дефектных автомобилей будут оповещены дилерскими центрами о необходимости посещения сервиса. Традиционно, водители могут выяснить все самостоятельно – через портал Росстандарта. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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