Пресс-служба японской компании Nissan сообщает о выходе на автостралийский авторынок последней «прощальной» модификации популярного внедорожника Patrol Y61.

Впервые о прекращении продаж полноразмерного внедорожника Nissan Patrol Y61 стало известно еще в августе прошлого года. Тогда управляющий директор австралийского подразделения Nissan Ричард Эреми заявил, что через полтора года легендарный внедорожник навсегда покинет производственную площадку.

По его словам, такое решение было принято руководством компании из-за того, что модель уже давно морально устарела. На протяжении последних двадцати лет предыдущее поколение Patrol выпускалось исключительно для реализации в тех странах, клиенты которых остро нуждались в простых и надежных внедорожниках. Такими странами, в частности, были Австралия и Южно-Африканская Республика (ЮАР).

Однако, осознавая всю важность этой модели для австралийского авторынка, в Nissan решили сделать своим клиентам подарок и выпустить специальную модификацию Patrol Y61. Последняя версия японского внедорожника будет носить название Legend Edition, а от стандартной модификации ее будет отличать еще более серьезная подготовка к полному бездорожью.

Так, новинка получит усиленный передний бампер с предустановленным «кенгурятником», шноркель, встроенную лебедку с электроприводом, фаркоп, а также дополнительные крепления для багажа на крыше. Помимо этого, Legend Edition будет оснащена легкосплавными 17-дюймовыми дисками с внедорожными покрышками размерностью 275/65, новые тормоза, камеру заднего вида и навигационную систему.

Под капотом Patrol Y61 останется проверенный временем турбированный силовой агрегат на тяжелом топливе с рабочим объемом 3,0 литра и отдачей в 158 л.с.. В зависимости от комплектации, в паре с ним будет работать «механика» или «автомат».

В общей сложности компания построит 300 таких внедорожников, начальная стоимость каждого из которых составит от 60 000 австралийских долларов (приблизительно 45 000 долларов США).