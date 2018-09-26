Автомобильный портал Motorpage
26 сен 2018

Nissan Qashqai снова занял почётное место

Nissan Qashqai снова занял почётное место
Автор фото: фирма-производитель

По результатам продаж в августе Nissan Qashqai занял первое место по европейским продажам в сегменте SUV

По общим продажам среди всех типов машин кроссовер вошёл в тройку лидеров, правда на последнем месте. Его опередили VW Golf и Renault Clio.

Позиции других моделей Ниссан в Европе не так успешны. Ни одна из моделей концерна, кроме Qashqai не вошла в пятёрку лидеров. Несколько лучше бренд чувствует себя в Китае, где несколько моделей считаются бестселлерами, хотя и не занимают первые строчки.

Специалисты объясняют небывалый успех Qashqai на европейском пространстве несколькими факторами. Кроме традиционного для Ниссан выдерживания соотношения цены и качества отмечают его адаптивность к городским условиям эксплуатации и довольно приличную надёжность. Важную роль играет и удачный баланс между динамикой и расходом топлива. Европейцы всегда следят за экономичностью своих передвижений. Грамотная рекламная кампания, проводимая дилерами тоже, безусловно, приносит свои результаты.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Speedme, Автоновости дня

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новый Nissan Qashqai покажут через два года

19 июня 2018
Nissan Qashqai

На заводе Nissan в России выпустили 50-тысячный Qashqai

20 марта 2018
Nissan Qashqai

Nissan представил в России юбилейный Qashqai

25 сентября 2017
Nissan Qashqai

Nissan начал производство обновленного Qashqai

07 июля 2017
Nissan Qashqai 2018

Обновленный Nissan Qashqai

09 марта 2017

Nissan объявляет о начале масштабного отзыва своих автомобилей в России

27 февраля 2017

 Новости Nissan Qashqai

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chevrolet Camaro - chevrolet camaro 2016 два литра сдержанности Тест драйв
26 сентября 2018

Chevrolet Camaro
"Chevrolet Camaro: два литра сдержанности"
Mercedes-Benz X-Class - mercedes-benz x-class 2018 стахановец и… завсегдатай бутиков
Тест драйв
24 сентября 2018

Mercedes-Benz X-Class
"Mercedes-Benz X-Class: стахановец и… завсегдатай бутиков"
FAW Besturn X80 - faw besturn x80 2018 выставка абстракционизма
Тест драйв
21 сентября 2018

FAW Besturn X80
"Выставка абстракционизма"
Volkswagen Teramont, Mazda CX-9 - сравнительный тест mazda cx-9 2016 и volkswagen teramont 2018: схватка «американцев» в россии
Сравнительный тест
19 сентября 2018

Volkswagen Teramont, Mazda CX-9
"Mazda CX-9 и Volkswagen Teramont: схватка «американцев» в России"

Написано новостей:

2 1 9 6 8