Nissan Qashqai снова занял почётное место

По результатам продаж в августе Nissan Qashqai занял первое место по европейским продажам в сегменте SUV

По общим продажам среди всех типов машин кроссовер вошёл в тройку лидеров, правда на последнем месте. Его опередили VW Golf и Renault Clio.

Позиции других моделей Ниссан в Европе не так успешны. Ни одна из моделей концерна, кроме Qashqai не вошла в пятёрку лидеров. Несколько лучше бренд чувствует себя в Китае, где несколько моделей считаются бестселлерами, хотя и не занимают первые строчки.

Специалисты объясняют небывалый успех Qashqai на европейском пространстве несколькими факторами. Кроме традиционного для Ниссан выдерживания соотношения цены и качества отмечают его адаптивность к городским условиям эксплуатации и довольно приличную надёжность. Важную роль играет и удачный баланс между динамикой и расходом топлива. Европейцы всегда следят за экономичностью своих передвижений. Грамотная рекламная кампания, проводимая дилерами тоже, безусловно, приносит свои результаты.