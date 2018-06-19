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19 июн 2018

Новый Nissan Qashqai покажут через два года

Новый Nissan Qashqai покажут через два года
Автор фото: Auto Express

Кроссовер Nissan Qashqai — основа благополучия компании, потому и к его обновлению японцы подходят аккуратно.

Новое поколение представят в 2020 года и, по словам источников издания Auto Express, это будет высокотехнологичная модель. В компании решили не делать полностью электрический вариант. Nissan Qashqai будет иметь в своем активе сразу две гибридные силовые установки и бензиновый двигатель. А вот дизеля не будет – в компании отказались от их использования как раз с 2020 года.

Кроссовер построят на следующем поколении модульной архитектуры CMF альянса Renault-Nissan. Она предполагает использование гибридных технологий. Вице-президент Nissan Europe Понц Падикутира заявил, что в случае с новым Qasqai в компании будут ориентироваться на новую платформу как раз из-за возможности использовать гибридные силовые установки.

При этом, вероятнее всего, следующее поколение кроссовера получит силовые установки как от Nissan (ePower), так и от Mitsubishi (Hybrid Power). Первая наиболее эффективна на скоростях до 105 км/ч и используется на Nissan Note для внутреннего рынка. В Европе же скорости выше, потому кроссоверу и нужна более эффективная силовая установка.

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При написании новости использовалась информация:
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