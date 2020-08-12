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12 авг 2020

Новый Nissan Qashqai заметили во время тестов

Новый Nissan Qashqai заметили во время тестов

Премьера Nissan Qashqai нового поколения состоится до конца нынешнего года, а продажи японского кроссовера стартуют в 2021 году

Фотошпионам удалось заснять кроссовер Nissan Qashqai нового поколения во время дорожных тестов. Снимки автомобиля выложило издание Motor1. По их данным, премьера новинки состоится до конца нынешнего года, а продажи машины стартуют в 2021 году.

На снимках машина скрыта под камуфляжем. Однако уже сейчас можно сказать, что машина получит традиционную V-образную решетку радиатора, фары в стиле недавно представленного кроссовера Kicks и узкие фонари. По габаритным размерам новый Qashqai будет не сильно отличаться от своего предшественника. Все технические характеристики кроссовера пока держатся в секрете. Пол неофициальным данным, автомобиль будет доступна как с традиционными, так с гибридными силовыми установками.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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