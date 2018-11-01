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1 ноя 2018

"Хитрила" обновляется!

"Хитрила" обновляется!
Автор фото: фирма-производитель

Декабрь 2018 года -  таким обозначен срок появления нового Nissan X-Trail на российском рынке. Строго говоря, это лишь обновление, причем не слишком существенное. Однако, пусть техническая начинка и не содержит изменений, новому X-Trail все равно есть что продемонстрировать

Начнем с внешности, правда революцию ждать не стоит. Новый X-Trail получил расширенную решетку радиатора и противотуманные фары в форме трапеций. В основном "световом блоке" теперь установлены  переработанные светодиоды. В техническом плане,  в свою очередь, также  никаких новшеств -  моторы остаются прежними - два бензиновых двигателя  и один дизельный , которые будут комплектоваться традиционным вариатором либо механической "шестиступкой".

В свою очередь, основное изменение кроется в системах безопасности.  С нынешним обновлением Nissan X-Trail  обзавелся  системой обнаружения препятствий при движении задним ходом и системой  автоматического торможения. К слову, автомобиль, буквально на днях, уже встал на конвейер. Цены еще не названы, однако вряд ли они сильно поднимутся относительно нынешнего поколения модели. Напомним, что стоимость  текущего  Nissan X-Trail стартует от   1 498 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Драйв, Коммерсантъ

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