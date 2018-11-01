"Хитрила" обновляется!

Декабрь 2018 года - таким обозначен срок появления нового Nissan X-Trail на российском рынке. Строго говоря, это лишь обновление, причем не слишком существенное. Однако, пусть техническая начинка и не содержит изменений, новому X-Trail все равно есть что продемонстрировать

Начнем с внешности, правда революцию ждать не стоит. Новый X-Trail получил расширенную решетку радиатора и противотуманные фары в форме трапеций. В основном "световом блоке" теперь установлены переработанные светодиоды. В техническом плане, в свою очередь, также никаких новшеств - моторы остаются прежними - два бензиновых двигателя и один дизельный , которые будут комплектоваться традиционным вариатором либо механической "шестиступкой".

В свою очередь, основное изменение кроется в системах безопасности. С нынешним обновлением Nissan X-Trail обзавелся системой обнаружения препятствий при движении задним ходом и системой автоматического торможения. К слову, автомобиль, буквально на днях, уже встал на конвейер. Цены еще не названы, однако вряд ли они сильно поднимутся относительно нынешнего поколения модели. Напомним, что стоимость текущего Nissan X-Trail стартует от 1 498 000 рублей.