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11 апр 2017

Nissan показал гусеничный кроссовер

Nissan показал гусеничный кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

На мотор-шоу в Нью-Йорке компания Nissan представила необычный шоу-кар. Кроссовер Rogue (в Европе X-Trail) оснастили гусеницами производства компании Domionator

Переделка потребовала значительных изменений в подвеске модели. Так, для установки гусениц длиной 122, шириной 6 и высотой 38 сантиметров пришлось модифицировать подвеску и увеличить колесные арки. Отличить необычный кроссовер можно также по «пиксельной» камуфляжной окраске, экспедиционному багажнику, дополнительным светодиодным фарам на крыше, лебедке в переднем бампере и тонированной основной оптике.

Под капотом скрывается стандартный 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 170 л.с., который работает в паре с вариатором Xtronic. Несмотря на довольно приличную мощность, гусеничный вариант кроссовера может разгоняться лишь до 100 км/ч.

Также на мотор-шоу в Нью-Йорке компания показала целую россыпь спецверсий своих моделей, посвященных саге «Звездные войны», а часть стенда Nissan стилизована под «Звезду смерти».

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При написании новости использовалась информация:
Nissan

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