Новый Nissan X-Trail: внешность раскрыта

В Сеть попали патентные изображения кроссовера. Утечка произошла в Бразилии, где японская компания зарегистрировала права на новую модель

Строго говоря, название X-Trail в документах не фигурирует, однако общие черты с предсерийными прототипами позволяют с высокой долей вероятности предположить, что это именно он. В целом, в отличие от предыдущий смены поколений, в ходе которой у X-Trail радикально изменился стиль, похоже, что на этот раз японцы решили придерживаться преемственности. Паркетник сохранит узнаваемость и в общей форме кузова, и в отдельных элементах.

Среди серьезных стилистических новшеств — двухэтажная передняя оптика. Напомним, такое решение Nissan осмелился апробировать еще на Juke первого поколения образца 2010 года. Верхний блок, установленный рядом с капотом, вмещает только дневные ходовые огни и «поворотники». Основные модули освещения установлены чуть ниже. Профиль и задняя часть X-Trail станут более угловатыми, что соответствует веяниям времени. О технике пока нет точных данных. Предполагается, что 2,5-литровый бензиновый мотор будет сохранен, а его мощность возрастет с 171 до 191 л.с.