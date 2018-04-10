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10 апр 2018

Обновленный Nissan X-Trail для России будет отличаться от европейского

Обновленный Nissan X-Trail для России будет отличаться от европейского
Автор фото: фирма-производитель

Обновленный Nissan X-Trail представили еще летом прошлого года, но на российском заводе компании только сейчас установили все необходимое для его выпуска оборудование и приступили к выпуску тестовых экземпляров автомобиля.

При этом, российская версия будет отличаться от европейской: большинство изменений коснутся ходовой части автомобиля, которая адаптирована к российским дорогам.

Кузовной цех одним из первых претерпел ряд существенных изменений. Сварочное оборудование было специально адаптировано под производство нового X-Trail, в частности для крепления нового оборудования автомобиля и выполнения повышенных требований к точности геометрии кузова, а внедрение дополнительной системы лазерных датчиков позволит предотвратить ошибку оператора.

В рамках производства новых передних и задних бамперов были спроектированы новые пресс-формы, а также введены в эксплуатацию оснастки для лазерной машины, на которой выполняются отверстия в пластике. Для подтверждения геометрии выпускаемой продукции также закуплены специальные измерительные стенды.

Обновленный Nissan X-Trail будет оснащен фронтальным радаром. Для его калибровки произведена модернизация оборудования на станции калибровки системы кругового обзора. Данная технология позволит интегрировать систему FEB (Front Emergency Braking), помогающая водителю избежать столкновения с препятствием во время движения.

Серийное производство обновленного Nissan X-Trail в России запланировано на осень этого года, тогда же будут объявлены комплектации и цены на новинку.

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При написании новости использовалась информация:
Nissan

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