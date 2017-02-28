Оказывается, многие люди, при выборе очередного автомобиля, особое внимание обращают на то, насколько удобно в нем будет их четвероногим друзьям. Специально для таких покупателей Nissan создал концептуальную версию кроссовера X-Trail, демонстрирующую, как можно приспособить стандартную машину для нужд собаководов. Концепт называется Nissan X-Trail 4Dogs и он укомплектован всем необходимым для того, чтобы после прогулки собаке было чисто, сухо и удобно. В перечень установленного дополнительного оборудования входит вытяжной душ, с помощью которого можно помыть собаку, а после просушить специальным феном. Выдвижная рампа облегчит животному доступ в багажник. А в самом багажнике предусмотрена интегрированная система сушки, подающую в него теплый воздух. Также в багажном отсеке есть дозатор для корма и поилка. Безопасность транспортировки обеспечат специальные механизмы для пристегивания поводка.

Водитель и передний пассажир смогут в пути присматривать за собакой в багажнике с помощью инновационной камеры «dog-cam», которая интегрирована в устанавливаемую на X-Trail информационно-развлекательную систему NissanConnect. И даже для самих собак в багажнике установлен 10-дюймовый жидкокристаллический экран, на котором она может видеть своего владельца. Владелец же, в свою очередь, может разговаривать со своими питомцами через аудиосистему, чтобы животные не тревожились в пути.

Пока Nissan X-Trail 4Dogs всего лишь концепт, но предложенное в рамках его презентации фирменное допоборудование наверняка будет пользоваться спросом среди «собачников». Вопрос лишь в его цене.