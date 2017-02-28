Автомобильный портал Motorpage
28 фев 2017

Собачий кроссовер

Собачий кроссовер
Автор фото: ниссан

Оказывается, многие люди, при выборе очередного автомобиля, особое внимание обращают на то, насколько удобно в нем будет их четвероногим друзьям. Специально для таких покупателей Nissan создал концептуальную версию кроссовера X-Trail, демонстрирующую, как можно приспособить стандартную машину для нужд собаководов. Концепт называется Nissan X-Trail 4Dogs и он укомплектован всем необходимым для того, чтобы после прогулки собаке было чисто, сухо и удобно. В перечень установленного дополнительного оборудования входит вытяжной душ, с помощью которого можно помыть собаку, а после просушить специальным феном. Выдвижная рампа облегчит животному доступ в багажник. А в самом багажнике предусмотрена интегрированная система сушки, подающую в него теплый воздух.  Также в багажном отсеке есть дозатор для корма и поилка. Безопасность транспортировки обеспечат специальные механизмы для пристегивания поводка.

Водитель и передний пассажир смогут в пути присматривать за собакой в багажнике с помощью инновационной камеры «dog-cam», которая интегрирована в устанавливаемую на X-Trail информационно-развлекательную систему NissanConnect. И даже для самих собак в багажнике установлен 10-дюймовый жидкокристаллический экран, на котором она может видеть своего владельца. Владелец же, в свою очередь, может разговаривать со своими питомцами через аудиосистему, чтобы животные не тревожились в пути.

Пока Nissan X-Trail 4Dogs всего лишь концепт, но предложенное в рамках его презентации фирменное допоборудование наверняка будет пользоваться спросом среди «собачников». Вопрос лишь в его цене.

 
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Ниссан

Комментарии к новости

Последние новости

...

Nissan вывел на российский рынок новую версию кроссовера X-Trail

01 декабря 2016

Nissan поделился некоторыми техническими подробностями обновленного X-Trail

05 октября 2016

Takata и Nissan получили первый судебный иск из Японии

07 июня 2016
Nissan X-Trail 2016

Nissan X-Trail получил новый бензиновый турбодвигатель

16 июля 2015

В Петербурге выпущено уже свыше 200 тысяч автомобилей японской марки Nissan

07 июля 2015
Nissan X-Trail

Эксперты назвали самые востребованные кроссоверы в России

09 июня 2015

 Новости Nissan X-Trail

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Peugeot 308 - peugeot 308 2013 настоящий романтик Тест драйв
28 февраля 2017

Peugeot 308
"Настоящий романтик"
KIA Sorento - kia sorento 2012 словно в кино
Вторичный рынок
27 февраля 2017

KIA Sorento
"Словно в кино"
Land Rover Discovery Sport - специальный репортаж. зима-лето. land rover discovery sport 2015
Автопутешествия
22 февраля 2017

Land Rover Discovery Sport
"Зима-лето"
Haval H8 - haval h8 2015 заговор молчания
Тест драйв
21 февраля 2017

Haval H8
"Заговор молчания"

Написано новостей:

1 8 3 3 3