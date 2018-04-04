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4 апр 2018

У российских Nissan X-Trail нашли проблемы со сваркой

У российских Nissan X-Trail нашли проблемы со сваркой
Автор фото: фирма-производитель

В прошлом году Nissan был одним из рекордсменов по отзывам автомобилей на российском рынке. Но практически все они касались глобальных сервисных кампаний. В этот же раз заводской дефект обнаружен в кроссоверах X-Trail, которые собирают в России.

В сообщении, которое компания направила в Росстандарт, говорится о том, что под отзыв попали автомобили, произведенные с c 25 июня 2016 года по 17 января 2017 года, в количестве 769 штук.

Причиной отзыва стало возможное несоответствие спецификации сварки компонентов механизма наклона спинки раскладывающего заднего сиденья. На дилерских станциях произведут замену каркаса заднего сиденья. Все работы будут бесплатными для автовладельцев
 

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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