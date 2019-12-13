Вы не сможете узнать новый Nissan X-Trail

Новое поколение Nissan X-Trail было сфотографировано во время дорожных испытаний. На этот раз на автомобиле оказалось гораздо меньше камуфляжа. Папарацци удалось сфотографировать и салон кроссовера

X-Trail получит двухэтажную переднюю оптику, как у Nissan Juke, но с более традиционной формой фар. Что касается задней оптики, то фонари будут похожи на те, которые устанавливаются на кроссовер Murano, то есть они получат форму бумеранга, заходящего на крылья. Если смотреть на автомобиль в профиль следует отметить, что его пропорции изменились незначительно, а боковые окна напоминают очертаниями окна нынешнего поколения.

Салон X-Trail изменился до неузнаваемости. Теперь он оснащен цифровой панелью приборов и большим экраном мультимедийной системы с ручками по бокам и кнопками быстрого доступа внизу. Премьера новинки должна состояться в 2020 году. Автомобиль будет предлагаться, как в переднеприводной, так и в полноприводной версиях, оснащаемых вариатором и 2,5-литровым двигателем мощностью 190 л.с., который устанавливается на Nissan Altima.