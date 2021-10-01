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1 окт 2021

Австралийский врач хочет сделать из своего спорткара скорую помощь

Австралийский врач хочет сделать из своего спорткара скорую помощь
Автор фото: фирма-производитель

Некто Майкл Ливингстон, который работает врачом в Австралии, посетовал на то, что ему приходится иногда преодолевать большие пробеги между городами за короткое время, и если бы не его собственный спорткар, то ко многим пациентам он мог бы просто не успеть.

Ливингстон даже привел реальный случай – был  вызов специалиста в Хоптаун, житель которого сообщил о том, что его годовалый ребёнок перестал дышать. Благодаря своему Nissan GT-R Майкл сумел оперативно добраться к пациенту, преодолев приличное расстояние за минимальное время. После этого доктор задумался о том, чтобы присвоить своему спорткару официальный статус машины экстренной службы, чтобы другие участники движения понимали, что за рулём GT-R находится медицинский сотрудник.

Врач даже подал заявку в министерство транспорта, чтобы там ему выдали мигалки и прочее оборудование, но чиновники отказали врачу, заявив, что заботливый доктор будет иметь соблазн превышать скорость на постоянной основе. Также его машина будет вызывать зависть у других водителей скорой помощи.

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