Австралийский врач хочет сделать из своего спорткара скорую помощь

Некто Майкл Ливингстон, который работает врачом в Австралии, посетовал на то, что ему приходится иногда преодолевать большие пробеги между городами за короткое время, и если бы не его собственный спорткар, то ко многим пациентам он мог бы просто не успеть.

Ливингстон даже привел реальный случай – был вызов специалиста в Хоптаун, житель которого сообщил о том, что его годовалый ребёнок перестал дышать. Благодаря своему Nissan GT-R Майкл сумел оперативно добраться к пациенту, преодолев приличное расстояние за минимальное время. После этого доктор задумался о том, чтобы присвоить своему спорткару официальный статус машины экстренной службы, чтобы другие участники движения понимали, что за рулём GT-R находится медицинский сотрудник.

Врач даже подал заявку в министерство транспорта, чтобы там ему выдали мигалки и прочее оборудование, но чиновники отказали врачу, заявив, что заботливый доктор будет иметь соблазн превышать скорость на постоянной основе. Также его машина будет вызывать зависть у других водителей скорой помощи.