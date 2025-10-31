Автомобильный портал Motorpage
31 окт 2025

Nissan возвращает Skyline: спортивный седан займет место между Z и GT-R

Nissan возвращает Skyline: спортивный седан займет место между Z и GT-R
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan официально подтвердила возвращение знаменитой модели Skyline. Новое поколение спортивного седана выйдет в 2027 году и займет промежуточное положение между купе Nissan Z и суперкаром GT-R

Главный дизайнер марки Альфонсо Альбайса рассказал, что проект станет современным переосмыслением исторического наследия Skyline. Также он отметил, что вдохновением для внешнего облика модели послужили автомобили 1960-х годов.

Новая модель разрабатывается с нуля и получит задний привод, а также, по предварительным данным, механическую коробку передач. Также предполагается, что Skyline может сменить кузов с классического седана на фастбэк.

Более того, для американского рынка готовят еще одну спортивную модель, созданную на базе будущего Skyline. Однако выпускать ее будут под брендом Infiniti. Вероятно, силовая установка будет идентичной.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Elgrand (2027)

Nissan Elgrand спустя 15 лет получил обновление

30 октября 2025
Nissan Sakura Ao Solar Extender

Nissan представила солнечную панель для своего электрокара

24 октября 2025
Nissan Teana

Новая Nissan Teana станет первым бензиновым автомобилем с цифровым кокпитом от Huawei

17 октября 2025
Nissan IDx Nismo Concept (2013)

Глава Nissan задумался о возвращении спортивных купе

15 октября 2025
Nissan Leaf (2026)

Nissan намекнул на возможный выход полноприводного Leaf

08 октября 2025
Nissan GT-R (2024)

«Крестный отец» GT-R настаивает на бензиновом моторе, но Nissan тянет к электричеству

29 августа 2025

 Новости Nissan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Belgee X70 - belgee x70 (2024) практичный подход Тест драйв
30 октября 2025

Belgee X70
"Практичный подход"
TENET T8 - tenet t8 (2025) новое слово на авторынке
Тест драйв
28 октября 2025

TENET T8
"Новое слово на авторынке"
Foton Tunland V7 - foton tunland v7 (2024) вид спереди
Тест драйв
24 октября 2025

Foton Tunland V7
"На грузовой платформе"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 5 1 1