Nissan возвращает Skyline: спортивный седан займет место между Z и GT-R

Компания Nissan официально подтвердила возвращение знаменитой модели Skyline. Новое поколение спортивного седана выйдет в 2027 году и займет промежуточное положение между купе Nissan Z и суперкаром GT-R

Главный дизайнер марки Альфонсо Альбайса рассказал, что проект станет современным переосмыслением исторического наследия Skyline. Также он отметил, что вдохновением для внешнего облика модели послужили автомобили 1960-х годов.

Новая модель разрабатывается с нуля и получит задний привод, а также, по предварительным данным, механическую коробку передач. Также предполагается, что Skyline может сменить кузов с классического седана на фастбэк.

Более того, для американского рынка готовят еще одну спортивную модель, созданную на базе будущего Skyline. Однако выпускать ее будут под брендом Infiniti. Вероятно, силовая установка будет идентичной.

