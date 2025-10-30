Автомобильный портал Motorpage
30 окт 2025

Nissan Elgrand спустя 15 лет получил обновление

Nissan Elgrand спустя 15 лет получил обновление
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan представила новое поколение минивэна Elgrand впервые за 15 лет. Премьера состоялась на автосалоне Japan Mobility Show

Elgrand получил новый дизайн в актуальной стилистике бренда. От предыдущего поколения здесь остались лишь пропорции. Главным внешним атрибутом модели стали сложная «пиксельная» светодиодная оптика и безрамочная решетка радиатора. Салон теперь ближе к бизнес-классу. В топовой версии установлены 22 динамика Bose, а также два дисплея диагональю 14,3 дюйма. Большую часть кнопок, отвечающих за свет в салоне, климат-контроль, информационно-развлекательную систему, оставили физическими. Второй ряд может быть выполнен с отдельными капитанскими креслами или трехместным диваном. Для пассажиров предусмотрены индивидуальные экраны, солнцезащитные шторки и электроприводы сидений.

Новый Elgrand получил гибридную силовую установку e-Power третьего поколения, которая включает 1,5-литровый турбомотор и два электродвигателя. Привод — полный. Другие технические характеристики пока не разглашаются.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Sakura Ao Solar Extender

Nissan представила солнечную панель для своего электрокара

24 октября 2025
Nissan Teana

Новая Nissan Teana станет первым бензиновым автомобилем с цифровым кокпитом от Huawei

17 октября 2025
Nissan IDx Nismo Concept (2013)

Глава Nissan задумался о возвращении спортивных купе

15 октября 2025
Nissan Leaf (2026)

Nissan намекнул на возможный выход полноприводного Leaf

08 октября 2025
Nissan GT-R (2024)

«Крестный отец» GT-R настаивает на бензиновом моторе, но Nissan тянет к электричеству

29 августа 2025

Nissan закроет завод Oppama в Японии к 2028 году

16 июля 2025

 Новости Nissan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Belgee X70 - belgee x70 (2024) практичный подход Тест драйв
30 октября 2025

Belgee X70
"Практичный подход"
TENET T8 - tenet t8 (2025) новое слово на авторынке
Тест драйв
28 октября 2025

TENET T8
"Новое слово на авторынке"
Foton Tunland V7 - foton tunland v7 (2024) вид спереди
Тест драйв
24 октября 2025

Foton Tunland V7
"На грузовой платформе"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 5 0 6