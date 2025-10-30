Nissan Elgrand спустя 15 лет получил обновление

Компания Nissan представила новое поколение минивэна Elgrand впервые за 15 лет. Премьера состоялась на автосалоне Japan Mobility Show

Elgrand получил новый дизайн в актуальной стилистике бренда. От предыдущего поколения здесь остались лишь пропорции. Главным внешним атрибутом модели стали сложная «пиксельная» светодиодная оптика и безрамочная решетка радиатора. Салон теперь ближе к бизнес-классу. В топовой версии установлены 22 динамика Bose, а также два дисплея диагональю 14,3 дюйма. Большую часть кнопок, отвечающих за свет в салоне, климат-контроль, информационно-развлекательную систему, оставили физическими. Второй ряд может быть выполнен с отдельными капитанскими креслами или трехместным диваном. Для пассажиров предусмотрены индивидуальные экраны, солнцезащитные шторки и электроприводы сидений.

Новый Elgrand получил гибридную силовую установку e-Power третьего поколения, которая включает 1,5-литровый турбомотор и два электродвигателя. Привод — полный. Другие технические характеристики пока не разглашаются.