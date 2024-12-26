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26 дек 2024

Nissan готовит уникальные автомобили для токийского автосалона

Nissan готовит уникальные автомобили для токийского автосалона
Автор фото: фирма-производитель

На предстоящем автосалоне в Токио, который пройдет с 10 по 12 января 2025 года, учащиеся в колледже Nissan продемонстрируют три уникальных автомобильных проекта. В их числе — универсал Nissan Z Lealia, купе Neo Skyline и седан Bluebird Maxima.

Lealia, получившая название от сочетания слов «Lead» (ведущий) и «Familia» (семья), базируется на платформе второго поколения Nissan Stagea (2001–2007). За шесть месяцев студенты переработали базовый автомобиль, добавив переднюю часть от Nissan Z (Fairlady Z) и заднюю от Nissan Leaf.

Neo Skyline был создан на основе Skyline Coupe (Infiniti G35) и получил дизайн, вдохновленный культовым Skyline Kenmeri 1970-х годов. Автомобиль выделяется ретро-фарами, оригинальной решеткой радиатора и двухцветным оформлением кузова. Третий проект — переработанная Bluebird Maxima 1980-х годов, которая теперь сочетает классический силуэт с современными спортивными элементами.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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