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3 окт 2017

Nissan обновил электрический e-NV200

Nissan обновил электрический e-NV200
Автор фото: фирма-производитель

Nissan NV200, относящийся к сегменту легких коммерческих автомобилей, на российском рынке практически неизвестен. О его электрической версии e-NV200 и говорить нечего. Тем не менее, на европейском рынке эта модель продается неплохо, а в США даже используется в качестве таксомоторов.

Практически одновременно с запуском в производство на европейском заводе компании второго поколения Nissan Leaf, компания обновила и e-NV200. Знатоки модельного ряда, не спешите искать внешние отличия. Просто потому что их нет.

Все изменения скрыты от глаз: Nissan e-NV200 получил новую аккумуляторную батарею емкостью 40 киловатт-часов. Это увеличило его пробег со 170 до 280 километров на одной зарядке (+60%). В Nissan говорят, что теперь e-NV200 способен на одной зарядке проехать до 40% от среднестатистического пробега одноклассника на обычном виде топлива.

Впрочем, времени на зарядку новая батарея требует тоже порядочно. От бытовой электросети на полную зарядку батареи понадобится 21,5 часов, от 32-амперной это время сокращается до 7,5 часов, а в случае использования «быстрой» зарядки, до 80% батареи заряжаются за 40 минут.

Nissan e-NV200 оснащен электромотором мощностью 109 л.с. и доступен в грузовой, грузопассажирской и пассажирской семиместной версиях.
 

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При написании новости использовалась информация:
Nissan

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