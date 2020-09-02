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2 сен 2020

Nissan обозначил дату показа проекта «Z»

Nissan обозначил дату показа проекта «Z»
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan опубликовала короткий ролик, в котором назвала дату премьеры новой модели Z-серии. Как оказалось, дебют следующего спорткара японской марки не за горами - 16 сентября

Забудьте про всякие индексы 300 или 400Z – их нет, а будет лишь название  Z Proto. Это, к слову, не очень хорошо в плане восприятия новинки, так как название может означать лишь то, что нам «выкатят» прототип, как это, собственно, было в 2005 году, когда публике показывали прототип «Ская» -  Skyline GT-R Proto.

Впрочем, по некоторым данным известно, что когда автомобиль выйдет  из стадии прототипа он действительно получит 400-ый индекс. Сообщаются и некоторые технические подробности, например, то, что машина получит  платформу Infiniti Q60 с двухрычажной подвеской спереди и многорычажной сзади. Информация о силовых установках для спорткара пока противоречивая. По некоторым данным, в движение новинку будет приводить ДВС – 3,0-литровый битурбомотор V6 мощностью более 400 лошадиных сил, пару которому составит механическая коробка передач или автомат. Другие источники полагают, что автомобиль все же может получить некий уровень электрификации.

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