Nissan обозначил дату показа проекта «Z»

Компания Nissan опубликовала короткий ролик, в котором назвала дату премьеры новой модели Z-серии. Как оказалось, дебют следующего спорткара японской марки не за горами - 16 сентября

Забудьте про всякие индексы 300 или 400Z – их нет, а будет лишь название Z Proto. Это, к слову, не очень хорошо в плане восприятия новинки, так как название может означать лишь то, что нам «выкатят» прототип, как это, собственно, было в 2005 году, когда публике показывали прототип «Ская» - Skyline GT-R Proto.

Впрочем, по некоторым данным известно, что когда автомобиль выйдет из стадии прототипа он действительно получит 400-ый индекс. Сообщаются и некоторые технические подробности, например, то, что машина получит платформу Infiniti Q60 с двухрычажной подвеской спереди и многорычажной сзади. Информация о силовых установках для спорткара пока противоречивая. По некоторым данным, в движение новинку будет приводить ДВС – 3,0-литровый битурбомотор V6 мощностью более 400 лошадиных сил, пару которому составит механическая коробка передач или автомат. Другие источники полагают, что автомобиль все же может получить некий уровень электрификации.