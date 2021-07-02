Nissan представил заряженную Navara

Австралийское подразделение японского концерна анонсировало экстремальную версию пикапа Navara под названием PRO-4X Warrior. Спойлер: это очень «злая» машина.

Надо начать с того, что машину строили совместно с тюнинг-конторой Premcar. Главной же целью проекта было улучшение внедорожных возможностей пикапа, повышение комфорта и точности управления. Собственно, первым делом на машине был увеличен дорожный просвет — с 220 до 260 миллиметров. Угол въезда составил 36 градусов против 32 у заводской модификации.

Теперь про внешность поговорим. Итак, пикап получил совместимый с лебедкой силовой бампер, брендированные красные защитные пластины из трехмиллиметровой стали и 17-дюймовые колеса с шинами Cooper Discoverer All Terrain AT3. Что касается техники, то все изменения сконцентрированы на подвеске – передние пружины были заменены на более мягкие аналоги, задние же были перекалиброваны. Амортизаторам снизили демпфирование низкоскоростного сжатия, улучшив комфорт