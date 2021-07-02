Автомобильный портал Motorpage
2 июл 2021

Nissan представил заряженную Navara

Nissan представил заряженную Navara
Автор фото: фирма-производитель

Австралийское подразделение японского концерна анонсировало экстремальную версию пикапа Navara под названием PRO-4X Warrior.  Спойлер: это очень «злая» машина.

Надо начать с того, что машину строили совместно с тюнинг-конторой Premcar. Главной же целью проекта было улучшение внедорожных возможностей пикапа, повышение комфорта и точности управления.  Собственно, первым делом на машине был увеличен дорожный просвет  — с 220 до 260 миллиметров. Угол въезда составил 36 градусов против 32 у заводской модификации.

Теперь про внешность поговорим. Итак, пикап получил совместимый с лебедкой силовой бампер, брендированные красные защитные пластины из трехмиллиметровой стали и 17-дюймовые колеса с шинами Cooper Discoverer All Terrain AT3. Что касается техники, то все изменения сконцентрированы  на подвеске – передние пружины были заменены на более мягкие аналоги, задние же были перекалиброваны. Амортизаторам снизили демпфирование низкоскоростного сжатия, улучшив комфорт

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Nissan представил раллийный Juke

25 июня 2021
Nissan Note Aura

Nissan Note породил новую модель

16 июня 2021
Nissan Skyline

Nissan откажется от производства седанов

15 июня 2021
Nissan Navara IV (D23)

Nissan отказывается от Navara в Европе

10 июня 2021
Nissan Ariya (2021)

Стартовали продажи нового Nissan Ariya

04 июня 2021

Nissan начал продажи новых Qashqai и Nissan X-Trail

17 мая 2021

 Новости Nissan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Cadillac Escalade - cadillac escalade (2021) мы говорим cadillac - подразумеваем escalade Тест драйв
02 июля 2021

Cadillac Escalade
"Мы говорим Cadillac - подразумеваем Escalade"
Volkswagen Touareg - volkswagen touareg r-line (2021) дистанция престижа
Тест драйв
30 июня 2021

Volkswagen Touareg
"Дистанция престижа"
Volvo S90 - volvo s90 (2020) исторический протеже
Тест драйв
28 июня 2021

Volvo S90
"Исторический протеже"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"

Написано новостей:

2 8 5 6 2