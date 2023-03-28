Nissan займется возрождением старых "Скайлайнов"

Nissan Skyline - модель легендарная. Она сформировала целый культурный пласт, став мечтой многих молодых водителей, желающих приобщиться к миру японских спорткаров, стритрейсинга и тюнинга

Главное - ”Скай" стал и неплохим янгтаймером, причём Nissan недавно начал производство запчастей для этих машин, чтобы ретрокары из девяностых смогли подольше оставаться в строю. А недавно компания пошла ещё дальше и анонсировала конвертированный под электротягу классический Skyline GT-R поколения R32. Проекту присвоили имя R32 GT-R EV.

У купе демонтировали ДВС и коробку передач, а их место заняли электромотор и тяговая батарея. Динамические характеристики не раскрываются, но инсайдеры говорят о мощности в 400 лошадиных сил.