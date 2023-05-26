В Россию приехал легендарный Nissan

Назовите самые известные спорткары от Nissan – Skyline, Silvia и серия «Z». Последний стали недавно продавать в России, благодаря программе параллельного импорта

Собственно, габариты Nissan Z составляют 4379х1844х1316 миллиметров при колёсной базе 2550 миллиметров. Стоит упомянуть что новый Z получился крупнее своих предшественников - моделей 350Z и 370Z. Что касается дизайна, то общий каплевидный силуэт сохранён, но появилось очень много заимствований от старшего GT-R и отсылок к ретро-спорткарам вроде 300ZX или Fairlady 240.

Под капотом у Nissan Z находится трёхлитровая «шестёрка» битурбо мощностью 405 л.с. С ней может работать как 9-ступенчатый «автомат», так и 6-скоростная механическая коробка. Привод исключительно задний.