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2 май 2017

Новая Opel Astra получит платформу PSA

Новая Opel Astra получит платформу PSA
Автор фото: фирма-производитель

Концерн PSA начал работы по сокращению издержек в недавно приобретенном немецком Opel

Следующее поколение компактной Opel Corsa будет построено на модульной платформе EMP2 французской компании. Новая Corsa должна появиться в 2019 году — сроки премьеры сдвинулись на год, так как в Opel изначально планировали использовать платформу General Motors.

Переход на платформу EMP2 позволит значительно снизить расходы не только за счет унификации с моделями Peugeot и Citroen, но и за счет того, что PSA не нужно будет выплачивать комиссионные за использование технологий General Motors.

Сегодня Opel и PSA уже имеют совместные проекты: так кроссоверы Opel Crossland X и Grandland X построены на базе Peugeot 2008 и 3008 соответственно. Коммерческий Opel Combo уже давно создается в сотрудничестве с PSA и Fiat: Combo, Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Fiat Doblo фактически являются одной моделью с разными шильдиками. Не стоит горевать и фанатам Opel по поводу Corsa. Вряд ли это будет перелицованная версия следующего поколения Peugeot 208. В качестве примера можно взять концерн Volkswagen, на модульной платформе MQB которого построено множество моделей сразу нескольких автопроизводителей. Все они так или иначе, но отличаются друг от друга.

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При написании новости использовалась информация:
Opel

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