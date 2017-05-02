Новая Opel Astra получит платформу PSA

Концерн PSA начал работы по сокращению издержек в недавно приобретенном немецком Opel

Следующее поколение компактной Opel Corsa будет построено на модульной платформе EMP2 французской компании. Новая Corsa должна появиться в 2019 году — сроки премьеры сдвинулись на год, так как в Opel изначально планировали использовать платформу General Motors.

Переход на платформу EMP2 позволит значительно снизить расходы не только за счет унификации с моделями Peugeot и Citroen, но и за счет того, что PSA не нужно будет выплачивать комиссионные за использование технологий General Motors.

Сегодня Opel и PSA уже имеют совместные проекты: так кроссоверы Opel Crossland X и Grandland X построены на базе Peugeot 2008 и 3008 соответственно. Коммерческий Opel Combo уже давно создается в сотрудничестве с PSA и Fiat: Combo, Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Fiat Doblo фактически являются одной моделью с разными шильдиками. Не стоит горевать и фанатам Opel по поводу Corsa. Вряд ли это будет перелицованная версия следующего поколения Peugeot 208. В качестве примера можно взять концерн Volkswagen, на модульной платформе MQB которого построено множество моделей сразу нескольких автопроизводителей. Все они так или иначе, но отличаются друг от друга.