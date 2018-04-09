Нынешнее поколение Opel Astra с индексом JK производится с 2015 года, потому вполне логично, что в компании решили провести рестайлинг модели, так как в этом году ровно середина жизненного цикла Astra.

Судя по первым тизерам хэтчбек получит новые фары, которые станут светодиодными, изменится форма фонарей у универсала. Кроме того, изменится шрифт написания названия модели на шильдиках.

Никакой технической информации пока нет. Вероятнее всего Opel Astra останется с прежними двигателями, которые будут модернизированы с целью улучшить экономичность и экологичность. Кстати, пока Opel Astra базируется на платформе концерна GM, соответственно, и силовые агрегаты у нее собственные, а не позаимствованные у других моделей концерна PSA, который стал владельцем Opel в прошлом году.

Шансы на то, что Opel Astra появится в России нулевые. В 2015 году концерн General Motors объявил об уходе с нашего рынка и прекратил продавать тут модели Opel и Chevrolet производства южнокорейского отделения. Новые владельцы также пока не собираются возвращать Opel в Россию.