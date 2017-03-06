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6 мар 2017

Назван лучший автомобиль 2017 года

Назван лучший автомобиль 2017 года
Накануне открытия автосалона в Женеве был назван победитель конкурса «Car of the Year 2017». Им стал Peugeot 3008

Сразу следом за победителем с небольшим отставанием идет Alfa Romeo Giulia. Многие эксперты считали ее фаворитом, но итальянская красавица набрала только 296 баллов. Третьим стал новый Mercedes-Benz E-class, оцененный в 197 баллов, а после него, со 172 баллами Volvo S90. Citroen C3 и Toyota C-HR получили 166 и 165 баллов соответственно, а малолитражный Nissan Micra 135 баллов. Напомним, что премия «Car of the Year» вручается с 1964 года.

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