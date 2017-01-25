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25 янв 2017

Peugeot назвал дату выхода нового «3008-ого» на российский рынок

Peugeot назвал дату выхода нового «3008-ого» на российский рынок
Автор фото: неткаршоу.ком

Пресс-служба французской компании Peugeot анонсировала появление на российском рынке нового поколения «3008-ого» кроссовера.

Официальная презентация второго поколения французского кроссовера состоялась еще в конце мая прошлого года. В основу нового автомобиля легла платформа EMP2 (Efficient Modular Platform 2), которая ранее уже использовалась в конструкции Peugeot 308. После смены поколения автомобиль вырос в длину на 85мм (до 4 450 мм), а колесная база увеличилась на 62 мм (до 2 613 мм).

Несмотря на статус кроссовера, второе поколение Peugeot 3008 ни в одной из комплектаций не оснащается системой полного привода. Ее работу выполняет система Advanced Grip Control, которая, по словам разработчиков, обеспечивает комфортное движение по любому типу дорожного покрытия. Такой эффект достигается благодаря динамическому изменению тягового усилия, которое передается на ведущие колеса, в соответствии с выбранным режимом работы - «Обычный», «Снег», «Грязь», «Песок» и ESP OFF.

В список технического оснащения модификации для европейского авторынка вошло множество электронных помошников и систем безопасности, в частности, системы: адаптивного-круиз контроля, экстренного торможения, контроля дистанции до впередиидущего автомобиля, удержания полосы, слежения за «слепыми» зонами и кругового обзора.

Среди дополнительных опций значатся: передние сиденья с функцией массажа, цифровая приборная панель, информационно-развлекательный комплекс с интегрированной навигацией, а также беспроводная зарядка для смартфонов.

Как указывается в официальном сообщении компании, новинка прибудет на российский рынок 1 мая текущего года. Ближе к этой дате будут названы подробности комплектаций и стоимость автомобиля в рублях. Пока что известно только то, что российский вариант кроссовера будет предлагаться с двумя 150-сильными двигателями – 1,6-литровым бензиновым и двухлитровым дизельным, которые вне зависимости от комплектации будут работать в паре с шестиступенчатой автоматической КПП.

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При написании новости использовалась информация:
Экономика сегодня, Колеса.ру, Autonews

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