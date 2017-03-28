Компания Peugeot анонсировала создание 300-сильного гибрида на платформе кроссовера 3008

В заявлении представителей компании подчеркивают, что новый гибрид будет построен вокруг уже существующей бензиновой модификации 1,6-литровым двигателем THP, работать в тандеме с которым будут электрические двигателе, расположенные на задней оси.

Таким образом, кроссовер 3008 получит полный привод, напомним, сегодня на рынке представлена лишь переднеприводная модификация. Помимо этого, совокупная мощность силовых установок позволит говорить о внушительных динамических характеристиках – разгону до сотни, который, по словам представителей Peugeot, займет менее 6 секунд и максимальной скорости, превышающей отметку в 240 км/ч.

Однако, заряженный гибрид Peugeot 3008 PHEV, а именно так в компании окрестили новинку, не получит обозначение GTi, которое по-прежнему останется прерогативой «горячих» хэтчбэков, а вот шильдик GT на кроссовере вполне вероятен. В любом случае, продажи нового французского гибрида стартуют не ранее 2019 года.