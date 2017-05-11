Компания Peugeot рассекретила комплектации и цены на кроссовер 3008 для российского рынка

У нас он появится в июле этого года и будет доступен с бензиновым турбодвигателем объемом 1,6 л мощностью 150 л.с. и 2-литровым турбодизелем аналогичной мощности. Первый силовой агрегат оснащается 5-ступенчатой автоматической коробкой передач, а вариант на «тяжелом» топливе — 6-ступенчатым «автоматом». Кроссовер будет представлен в трех комплектациях: Active, Allure и GT Line. Кроссовер доступен только с передним приводом, причем касается это всех рынков.

Базовая версия кроссовера получила 6 подушек безопасности, ABS, систему стабилизации, задний парктроник, круиз-контроль, 2-зонный климат-контроль, датчики дождя и света, цифровую приборную панель i-Cockpit, информационно-развлекательную систему с 8-дюймовым экраном, электростеклоподъемники, 17-дюймовые легкосплавные колеса, зеркала с подогревом и электроприводом, обогрев лобового стекла в районах нижней части и левой стойки, трехступенчатый подогрев передних сидений, систему экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Эта версия обойдется в 1 639 000 рублей с бензиновым двигателем и в 1 769 000 рублей — с турбодизелем.

В комплектации Allure к вышеперечисленному добавляются светодиодные фары, комбинированная отделка сидений из кожи и ткани, складываемое переднее пассажирское сиденье, система Advanced Grip Control с несколькими режимами, декоративные вставки из ткани на передней панели и в дверях, подсветка зеркал в козырьках, тонированные стекла задней полусферы. Такая версия обойдется на 120 тысяч рублей дороже базовой.

Наконец топовая GT Line оснащена камерой заднего вида, иным передним бампером и хромированной решеткой радиатора, накладками на стойки, черной отделкой потолка, накладками на педали, рулевым колесом, обшитым перфорированной кожей, прострочкой передней панели, системой бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, водительским сиденьем с электрорегулировками и памятью, электрорегулировками в двух направлениях переднего пассажирского сиденья. Обойдется Peugeot 3008 GT Line в 1 869 000 рублей за версию с бензиновым двигателем и в 1 999 000 рублей за вариант с турбодизелем.

Но на этом окончательная цена кроссовера не останавливается благодаря богатому списку опций, среди которых двухцветная окраска кузова, боковые подушки безопасности второго ряда, пакеты безопасности и помощи водителю, городской пакет с передней камерой, беспроводная зарядка для смартфона, навигация с функцией распознавания голоса и многое другое.