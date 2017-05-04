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4 май 2017

PSA начнет испытания автономных автомобилей в этом году

PSA начнет испытания автономных автомобилей в этом году
Автор фото: фирма-производитель

Концерн PSA одним из последних включился в гонку по разработке технологией автономного вождения. В этом году в Сингапуре начнутся ходовые испытания прототипа кроссовера Peugeot 3008, оснащенного полноценным «автопилотом»

Выбор места для испытаний не случаен: PSA заключила соглашение с местной компанией nuTonomy, которая уже реализует проект по эксплуатации беспилотных такси. nuTonomy будет ответственна за техническую начинку, в компании говорят о том, что уже начали монтаж первых блоков системы автономного вождения на кроссовер. Затем будет разработано соответствующее программное обеспечение.

Такое партнерство «вписывается» в план PSA «автономные технологии для всех». Он предполагает, что автономные технологии будут применяться не только на автомобилях марок, входящих в концерн, но и другими автопроизводителями, которые будут платить PSA за использование технологий.

После анализа результатов первых испытаний PSA и nuTonomy планируют провести испытания автомобилей с автономными технологиями и в других загруженных мегаполисах.

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При написании новости использовалась информация:
PSA

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