Концерн PSA одним из последних включился в гонку по разработке технологией автономного вождения. В этом году в Сингапуре начнутся ходовые испытания прототипа кроссовера Peugeot 3008, оснащенного полноценным «автопилотом»

Выбор места для испытаний не случаен: PSA заключила соглашение с местной компанией nuTonomy, которая уже реализует проект по эксплуатации беспилотных такси. nuTonomy будет ответственна за техническую начинку, в компании говорят о том, что уже начали монтаж первых блоков системы автономного вождения на кроссовер. Затем будет разработано соответствующее программное обеспечение.

Такое партнерство «вписывается» в план PSA «автономные технологии для всех». Он предполагает, что автономные технологии будут применяться не только на автомобилях марок, входящих в концерн, но и другими автопроизводителями, которые будут платить PSA за использование технологий.

После анализа результатов первых испытаний PSA и nuTonomy планируют провести испытания автомобилей с автономными технологиями и в других загруженных мегаполисах.