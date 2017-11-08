Похоже, в компании Peugeot решили пересмотреть маркетинговую стратегию на российском рынке. Обновленный в июне этого года хэтчбек 308 на российском рынке вопреки ожиданиям стал стоить дешевле.

В базовой комплектации французский представитель гольф-класса стоит 1 399 000 рублей, это на 90 тысяч дешевле, чем стоили автомобили до рестайлинга. В комплектацию Active с 135-сильным двигателем объемом 1,6 литра, входят две подушки безопасности, 2-зонный климат-контроль, подогрев передних сидений, аудиосистема с большим цветным экраном, круиз-контроль и 16-дюймовые легкосплавные колеса.

Более дорогие комплектации Allure и GT Line оснащаются 150-сильным мотором. В Allure можно найти шторки безопасности, систему бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, парктроники и сиденья с комбинированной обивкой. Стоит такой вариант 1 499 000 рублей. Версия GT Line дополнительно может похвастать светодиодными фарами, передними сиденьями с массажем, 17-дюймовыми колесами. Но и стоит она уже 1 609 000 рублей.

