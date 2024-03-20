Представлен электрифицированный Peugeot 5008

Компания Peugeot представила следующее поколение кроссовера 5008, которое теперь предложено как с электрической, так и с гибридной силовыми установками

Как и электрический E-3008, E-5008 предложен с одним или двумя электромоторами. Переднеприводные версии оснащены электродвигателем мощностью 214 л.с. или 231 л.с. в зависимости от комплектации. В первом случае емкость аккумулятора составит 73 кВт*ч, а во втором - 98 кВт*ч. Запас хода - 500 и 660 км соответственно. Полноприводная модификация получила дополнительный мотор на передний оси. Суммарная мощность - 320 л.с. Емкость батареи - 98 кВт*ч. Запас хода - 500 км. Отмечается, что автомобиль может за 10 минут зарядиться на 100 км дальности хода.

Стандартная мягкогибридная версия получила 1,2-литровый 3-цилиндровый турбомотор мощностью 136 л.с. и 48-вольтовый электрогенератор. Полноценный гибрид появится на рынке в 2025 году и будет комплектоваться 150-сильным ДВС и электромотором на 125 л.с. Заявленный запас хода на электротяге - 79 км.

Новое поколение 5008 отличается и дизайном. Теперь флагманский кроссовер стал больше похож на 3008. У них полностью идентичная оптика, вставка под решетку радиатора и бампера. Внутри 7 посадочных мест. Интерьер выглядит футуристично. На передней панели напротив водителя установлен 21-дюймовый дисплей, комбинирующий “приборку” и мультимедийную систему. В стандартной комплектации два отдельных 10-дюймовых экрана.

