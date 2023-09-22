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22 сен 2023

Запечатлен экстерьер нового Peugeot E-5008

Запечатлен экстерьер нового Peugeot E-5008

В интернете появились шпионские изображения нового электрического кроссовера Peugeot E-5008. Премьера автомобиля намечена на 2024 год, а в продажу он поступит только в 2025 году

Пока внешний облик скрывается под камуфляжем, однако некоторые экстерьерные особенности подметить возможно. Первое, что бросается в глаза, это иные пропорции по сравнению с предыдущей генерацией. Видно, что задний скат крыши будет сужаться ближе к двери багажника. Дизайн предположительно сильно не изменится. Единственное, создается впечатление, что светодиодная оптика станет уже.

Напомним, что актуальный рестайлинг второго поколения оснащается бензиновыми моторами объемами 1,6 л. или 1,8 л. Мощность - 150 л.с. и 211 л.с. соответственно. Также есть один дизельный агрегат объемом 2,0 л. Мощность - 150 л.с. Все моторы работают в паре с 8-ступенчатым автоматом. Привод - передний. На российском рынке, привезенный по схеме параллельного импорта 5008, оценивается от 4 100 000 рублей.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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