Компания Peugeot объявила о том, что в первом квартале следующего года начнет в России продажи семиместного кроссовера 5008. Модель показали еще прошлой осенью на автосалоне в Париже.

Большой Peugeot 5008 — нынешний флагман Peugeot и показали его вместе с 3008, который уже продается у нас. Машины даже внешне похожи: передние части кроссоверов практически одинаковые. Обе построены на модульной платформе EMP2, впрочем все последние модели Peugeot и Citroen базируются именно на ней.

В салоне – фирменный i-Cockpit с дисплеем вместо приборной панели и еще одним экраном на центральной консоли, развернутой к водителю. «Кокпит» же образует широкий центральный тоннель. Правда, не очень понятно зачем он, так как полноприводной трансмиссии у французов нет и положение должна спасать система различных настроек электроники Grip Control.

В Европе машина оснащается 1,2- и 1,6- литровыми бензиновыми двигателями и 2-литровым турбодизелем мощностью 130, 165 и 180 л.с. соответственно. В России, вероятнее всего, кроссовер будет доступен только с последними двумя силовыми агрегатами, причем дефорсированными до 150 л.с. из-за транспортного налога (с Peugeot 3008 французы поступили именно так). В качестве трансмиссии будет предлагаться безальтернативный 6-ступенчатый «автомат».