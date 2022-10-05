Кроссоверы Peugeot 3008 и 5008 подвергли модернизации

Через полтора года эти модели должны сменить поколение. Впрочем в Peugeot решили произвести некоторую модернизацию

Внешность, интерьер и комплектации изменениям не подверглись. Зато под капотом появилась новая силовая установка. Итак, у нас гибрид, который состоит из электромотора и 1.2-литрового трехцилиндрового двигателя с турбонаддувом. Общая мощность - 165 лошадиных сил. Сообщается, что применение нового двигателя позволит добиться 20-процентной экономии топлива.

Продажи гибридных кроссоверов стартуют в Европе в начале следующего года. После моделей 3008 и 5008 установка распространится на другие модели концерна Stellantis.