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5 окт 2022

Кроссоверы Peugeot 3008 и 5008 подвергли модернизации

Кроссоверы Peugeot 3008 и 5008 подвергли модернизации
Автор фото: фирма-производитель

Через полтора года эти модели должны сменить поколение. Впрочем в Peugeot решили произвести  некоторую модернизацию

Внешность, интерьер и комплектации изменениям не подверглись. Зато под капотом  появилась новая силовая установка. Итак, у нас гибрид, который состоит из электромотора и 1.2-литрового трехцилиндрового  двигателя с  турбонаддувом.  Общая мощность - 165 лошадиных сил.  Сообщается, что применение нового двигателя позволит добиться 20-процентной экономии топлива.

Продажи гибридных кроссоверов стартуют в Европе в начале следующего года. После моделей 3008 и 5008 установка распространится на другие модели концерна Stellantis.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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