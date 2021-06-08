Отечественный Peugeot 2008 получил новый двигатель

Peugeot расширил гамму компактного кроссовера 2008 в России — теперь модель продают с новым 150-сильным мотором и автоматом.

Надо сказать, что мотор у нас малообъемный, хоть и с турбонаддувом- всего лишь 1.2 литра. Впрочем, вся моторная гамма 2008-го состоит из таких движков. Зато автомат здесь устанавливается 8-ступенчатый, тогда как с младшими двигателями лишь 6-ступенчатая трансмиссия. В целом, старшая версия кроссовера получилась сравнительно быстрой – 8.5 секунд до сотни – это очень неплохой результат. Производитель заявляет и сравнительно низкий расход топлива - на уровне шести литров на сотню в трассовом режиме.

Примечательно, что автомобиль получил дополнительные системы помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение с распознаванием пешехода, с возможностью работы в условиях недостаточной видимости, контроль полосы и парковочный ассистент.