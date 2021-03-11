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11 мар 2021

Peugeot 3008 провалил лосиный тест

Peugeot 3008 провалил лосиный тест
Автор фото: фирма-производитель

Обновление сыграло с французским кроссовером злую шутку – он стал неважнецки объезжать несчастных лосей.

Испанское издание KM77, которое славится своей программой испытаний, проверило на лосином тесте новый кроссовер Peugeot 3008. Как автомобиль справился с испытанием? Прежде чем ответить на этот вопрос, вкратце расскажем о самом испытании. Итак,  автомобиль на определенной скорости должен выполнить резкий объезд препятствия.  В идеальных условиях машина должна без проблем выполнять этот маневр на скорости в 75 километров в час.

Что там с Peugeot.  Пройти испытание без огрехов он смог только на скорости в 73 километра в час. На 75-77 километрах  автомобиль уже задел один из конусов. Эксперты сообщают, что во время маневрирования одно из задних колес Peugeot 3008 то и дело подбрасывало в воздух. При этом у кроссовера даже не сработала система стабилизации.

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