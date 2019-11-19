Автомобильный портал Motorpage
19 ноя 2019

Peugeot научилась заряжать электромобили от городского шума

Peugeot научилась заряжать электромобили от городского шума
Автор фото: фирма-производитель

В Peugeot придумали, как можно использовать обычный городской шум с пользой для людей и их транспорта

Собственно, компания разработала специальные билборды,  которые вырабатывают от шума электричество. В основе установки лежат пьезоэлектрические элементы, которые преобразуют энергию колебания в электрический ток. В каждом билборде содержится более 1500 таких устройств.  Накопленной энергией с помощью специальных коннекторов можно «заправлять» электромобиль.

К сожалению, никаких данных относительно эффективности не приводится, да и вся конструкция, по большей части является промо-акцией в честь запуска нового Peugeot e-208. Он, в свою очередь, оснащается 136-сильным электромотором и батареей емкостью 50 кВт*ч. Производитель заявляет, что электромобиль сможет разгоняться с 0 до 100 км/ч за 8,1 секунды и проезжать на полном заряде до 340 километров.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Peugeot 3008 Hybrid

Peugeot 3008 превратился в гибрид

30 августа 2019
Peugeot 508

Peugeot запатентовал в Росиии новый универсал

12 августа 2019
Peugeot e-Legend Concept 2018

Peugeot пообещала выпустить ретрокупе, если об этом хорошо попросят

26 июня 2019
Peugeot 2008 2020

Peugeot представила обновленный кроссовер 2008

19 июня 2019
Peugeot 208 2020

Новое явление

25 февраля 2019
Peugeot 508

Peugeot покорит Женеву

20 февраля 2019

 Новости Peugeot

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Arkana - renault arkana 2020 детектив с неожиданной развязкой Тест драйв
18 ноября 2019

Renault Arkana
"Детектив с неожиданной развязкой от Renault Arkana"
Geely Emgrand X7 - geely emgrand x7 2018 цветные атласы и контурные карты
Тест драйв
15 ноября 2019

Geely Emgrand X7
"Цветные атласы и контурные карты"
Volvo S60 - как volvo s60 2019 маскирует спортивные замашки
Тест драйв
13 ноября 2019

Volvo S60
"Как Volvo S60 маскирует спортивные замашки"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 6 7 0