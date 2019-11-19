Peugeot научилась заряжать электромобили от городского шума

В Peugeot придумали, как можно использовать обычный городской шум с пользой для людей и их транспорта

Собственно, компания разработала специальные билборды, которые вырабатывают от шума электричество. В основе установки лежат пьезоэлектрические элементы, которые преобразуют энергию колебания в электрический ток. В каждом билборде содержится более 1500 таких устройств. Накопленной энергией с помощью специальных коннекторов можно «заправлять» электромобиль.

К сожалению, никаких данных относительно эффективности не приводится, да и вся конструкция, по большей части является промо-акцией в честь запуска нового Peugeot e-208. Он, в свою очередь, оснащается 136-сильным электромотором и батареей емкостью 50 кВт*ч. Производитель заявляет, что электромобиль сможет разгоняться с 0 до 100 км/ч за 8,1 секунды и проезжать на полном заряде до 340 километров.