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27 июн 2018

Peugeot прекратил продажи двух моделей в России

Peugeot прекратил продажи двух моделей в России
Автор фото: фирма-производитель

Peugeot не часто балует российскую публику новостями, да и эту новость к позитивным вряд ли отнесешь: у нас прекращены продажи сразу двух моделей французской компании.

Продажи Peugeot 308 прекращены из-за крайне низкого спроса: за прошлый год удалось продать около трех десятков экземпляров этой модели, в этом спрос еще хуже. В российском офисе пока не делают прогнозы относительно будущего, но эта модель вряд ли вернется к нам. Кстати, у дилеров в наличии есть еще несколько автомобилей, так что желающие могут обзавестись настоящим эксклюзивом гольф-класса.

Продажи седанов Peugeot 508 прекращены по другой причине. Сборка нынешнего поколения была остановлена еще весной, а сейчас дилеры дораспродали складские запасы седанов. Эта модель вернется к нам в начале следующего года, но уже в новом обличье лифтбэка второго поколения.

В Европе эту машину уже можно приобрести на некоторых рынках, но Peugeot традиционно не спешит с выводом новинок на российский рынок. Там цены на новое поколение Peugeot 508 выше, чем на Volkswagen Passat, но заметно ниже, чем на лифтбэк Volkswagen Arteon, который и является прямым конкурентом 508-го.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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