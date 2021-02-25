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25 фев 2021

В Peugeot решили пересмотреть взгляды на львов

В Peugeot решили пересмотреть взгляды на львов

Французский бренд провел ребрендинг своего логотипа, обратившись к прошлому. Первый автомобиль, который будет обладать новой геральдикой  - новый Peugeot 308.

Итак, что изменилось – теперь льва рисуют не в полный рост, а только его голову, которую обрамляет геральдический щит. Цвета монохромные – черный и белый.  Знающие люди вспомнят, что подобный логотип использовался еще в 1960-х годах, и будут правы. Действительно, именно его было решено взять за основу.  Внимательные же добавят, что видели этот лейбл на концепте E-Legend трехлетней давности.

Смысл ребрендинга кроется в том, что новый логотип должен помочь автомобилям стать более узнаваемыми, так как щитовидный знак мало какими производителями используется. Кроме того, геральдический логотип ассоциируется с многими историческими моделями, что тоже может сыграть на руку узнаваемости текущих моделей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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