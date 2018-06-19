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19 июн 2018

В России начали собирать еще две модели Peugeot и Citroen

В России начали собирать еще две модели Peugeot и Citroen
Автор фото: фирма-производитель

На заводе ПСМА в Калуге стартовало производство топовых версий минивэнов Peugot Partner и Citroen SpaceTourer в топовых комплектациях, которые называются Business Lounge и Business VIP.

Производство минивэнов ведется по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Топовые версии отличает кожаная обивка интерьера и богатое оснащение. Машины построены на самом длинном варианте минивэнов длиной 5309 мм. Обе версии оснащены сиденьями с электрорегулировками, которые можно перемещать в различных направлениях, конфигурируя салон.

Машины имеют улучшенную изоляцию салона и двигателя. Оба минивэна прошли адаптацию для нашего рынка и имеют увеличенный до 175 мм дорожный просвет, защиту двигателя, предпусковой нагреватель с дистанционным управлением и аккумулятор повышенной емкости.

Оба минивэна оснащаются турбодизелем мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым «автоматом». Ах да, за доплату в 40 тысяч рублей для них можно заказать передвижной столик. Стоимость минивэнов одинаковая: 2 799 900 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
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