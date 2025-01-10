Семейство Porsche 911 пополнилось обновленной версией Carrera S

Компания Porsche показала обновленные купе и кабриолет 911 в модификации Carrera S. Модель на домашнем рынке оценивается от 154 800 евро (примерно 16 270 000 рублей)

Внешность Carrera S доработали в стилистике обновленного семейства 911, но главной особенностью этой модификации стали оригинальные 21-дюймовые колесные диски и ряд вставок на переднем бампере. Для салона предложены новые материалы и цвета отделки, а задний диван доступен по умолчанию (но как бесплатная опция для купе).

Ключевое новшество - это более мощный 3,0-литровый оппозитный турбодвигатель на 480 л.с. и 530 Нм крутящего момента (прибавка составила 30 л.с.). Заявленный разгон до “сотни” с пакетом Sport Chrono составляет 3,3 с. у купе и 3,5 с. у кабриолета. Максимальная скорость ограничена на отметке в 308 км/ч.