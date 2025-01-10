Автомобильный портал Motorpage
10 янв 2025

Семейство Porsche 911 пополнилось обновленной версией Carrera S

Семейство Porsche 911 пополнилось обновленной версией Carrera S
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche показала обновленные купе и кабриолет 911 в модификации Carrera S. Модель на домашнем рынке оценивается от 154 800 евро (примерно 16 270 000 рублей)

Внешность Carrera S доработали в стилистике обновленного семейства 911, но главной особенностью этой модификации стали оригинальные 21-дюймовые колесные диски и ряд вставок на переднем бампере. Для салона предложены новые материалы и цвета отделки, а задний диван доступен по умолчанию (но как бесплатная опция для купе).

Ключевое новшество - это более мощный 3,0-литровый оппозитный турбодвигатель на 480 л.с. и 530 Нм крутящего момента (прибавка составила 30 л.с.). Заявленный разгон до “сотни” с пакетом Sport Chrono составляет 3,3 с. у купе и 3,5 с. у кабриолета. Максимальная скорость ограничена на отметке в 308 км/ч. 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche 911 Carrera S (2025)

Семейство Porsche 911 пополнилось обновленной версией Carrera S

10 января 2025
Porsche Taycan 4 (2025)

Семейство Porsche Taycan обзавелось обновленными версиями 4 и GTS

13 ноября 2024
Porsche 911 Carrera T

Семейство Porsche 911 пополнилось новой версией с “механикой”

30 октября 2024
Porsche 911 GT3 (2025)

Представлен обновленный Porsche 911 GT3

21 октября 2024
Porsche Cayenne Turbo GT

Марк Цукерберг заказал для своей жены минивэн Porsche Cayenne

08 октября 2024
TechArt: Porsche Cayenne S (2025)

Porsche Cayenne S получил тюнинг от TechArt

27 августа 2024

 Новости Porsche 911 Carrera S

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BAIC X55 - baic x55 (2023) ракетный крейсер Тест драйв
06 января 2025

BAIC X55
"Ракетный крейсер"
Changan CS75 Plus - changan cs75 plus (2024) через огненную реку
Тест драйв
03 января 2025

Changan CS75 Plus
"Через огненную реку"
Lada Aura - lada aura (2025)
Тест драйв
30 декабря 2024

Lada Aura
"Нечто большее"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 4 8 5