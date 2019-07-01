Porsche отзывает более двух тысяч автомобилей Panamera

Росстандарт объявил о начале ремонтной компании 2 055 автомобилей Porsche Panamera. Причиной отзыва стала вероятность возгорания

Что-то часто автомобили стали гореть. В этот раз речь идет о Porsche Panamera, где может возникнуть короткое замыкание в системе управления вентилятором кондиционера в результате проникновения в контрольный блок влаги. Подобные короткие замыкания могут привести к возгоранию.

В рамках отзыва на кроссоверах проверят блок управления вентилятора и, при необходимости, доработают его или заменят на модифицированный вариант с улучшенным уплотнителем корпуса. Пока же владельцам Porsche Panamera рекомендует парковаться подальше от других автомобилей и зданий.