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1 июл 2019

Porsche отзывает более двух тысяч автомобилей Panamera

Porsche отзывает более двух тысяч автомобилей Panamera
Автор фото: фирма-производитель

Росстандарт объявил о начале ремонтной компании 2 055 автомобилей Porsche Panamera. Причиной отзыва стала вероятность возгорания

Что-то часто автомобили стали гореть.  В этот раз речь идет о Porsche Panamera, где может возникнуть короткое замыкание в системе управления вентилятором кондиционера в результате проникновения в контрольный блок влаги. Подобные короткие замыкания могут привести к возгоранию.

В рамках отзыва на кроссоверах проверят блок управления вентилятора и, при необходимости, доработают его или заменят на модифицированный вариант с улучшенным уплотнителем корпуса. Пока же владельцам Porsche Panamera рекомендует парковаться подальше от других автомобилей и зданий.

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