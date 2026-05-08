8 май 2026

Porsche обогнал Xiaomi и поставил рекорд Нюрбургринга

Porsche вновь стала обладателем рекорда Нюрбургринга среди серийных электрокаров представительского сегмента. Taycan Turbo GT с новым пакетом Manthey Kit показал время 6:55.553 и оказался быстрее Xiaomi SU7 Ultra более чем на 9 секунд

Заезд проходил под управлением тест-пилота Porsche Ларса Керна. Новый результат сразу на 12 секунд лучше времени стандартного Taycan Turbo GT и заметно превосходит достижение Xiaomi SU7 Ultra, который ранее проехал трассу за 7:04.957. При этом, за Xiaomi SU7 Ultra в самой мощной версии числится рекордное время в 6:22.091, но данная модификация не входит в категорию серийных автомобилей.

Новый Manthey Kit разработан совместно подразделением Porsche Weissach и инженерами Manthey. Основной акцент сделан на улучшении аэродинамики и управляемости. Такой Taycan получил массивный карбоновый обвес с регулируемым передним сплиттером, расширенными колесными арками и увеличенным задним антикрылом. Благодаря этому, на скорости 200 км/ч создается прижимная сила в 310 кг вместо прежних 95 кг. На максимальной скорости в 309 км/ч показатель достигает уже 740 кг. Дополнительно Taycan Turbo GT получил перенастроенную подвеску Porsche Active Ride, новую систему полного привода и усиленные тормоза.

Мощность самой силовой установки составляет 804 л.с., а при активации launch control она увеличивается до 1019 л.с. и 1269 Нм крутящего момента. Не смотря на то, что Taycan Turbo GT оказался быстрее Xiaomi SU7 Ultra, китайский седан пока имеет более мощную силовую установку мощностью 1526 л.с. и 1770 Нм крутящего момента.
 

