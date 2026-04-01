1 апр 2026

Уникальный Porsche 550A Spyder снова выходит на аукцион

Автор фото: Алекс Пенфолд, любезно предоставлено аукционным домом RM Sotheby's.

Модель Porsche 550A Spyder вновь выходит на рынок коллекционных автомобилей. Один из самых знаковых гоночных Porsche середины прошлого века будет продан на аукционе RM Sotheby’s уже в конце апреля

Этот экземпляр известен своей яркой спортивной карьерой в США. В конце 1950-х годов автомобиль под управлением гонщика Джека МакАфи обошел более мощных соперников на трассах Калифорнии и получил прозвище «убийца гигантов». Машина успешно выступала на соревнованиях до 1960-х годов, после чего сменила нескольких владельцев и стала ценным коллекционным экспонатом.

Недавно автомобиль прошел масштабную реставрацию, которая заняла шесть лет и потребовала значительных вложений. Работы включали полное восстановление кузова, ремонт двигателя и трансмиссии, а также возвращение внешнего вида к заводскому состоянию. По словам специалистов, сейчас это один из самых близких к оригиналу экземпляров 550A.

Самое интересное это то, что в отличие от других машин этой серии, данный экземпляр получил иную заднюю часть кузова с открывающимся отсеком, который открывает доступ к двигателю. К слову, 550A Spyder оснащен 4-цилиндровым оппозитным двигателем объемом 1,5 л. Мощность — 150 л.с. Максимальная скорость — 240 км/ч.

Эксперты оценивают автомобиль в диапазоне от 4 до 4,4 млн долларов. При этом на предыдущих торгах в 2018 году он был продан за 4,9 млн долларов, причем до последней реставрации.

