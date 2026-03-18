18 мар 2026

Porsche ищет способ спасти механику

Компания Porsche рассматривает нестандартное решение для сохранения механической коробки передач в эпоху электрификации. Новый патент демонстрирует концептуальную трансмиссию, которая способна работать как в полностью автоматическом режиме, так и в классическом ручном формате

Суть разработки заключается в том, что водитель по желанию сможет переключать коробку на H-образную схему, которая будет имитировать работу «механики». В обычном режиме управление будет как у «автомата».

Подобная идея уже была реализована в гиперкаре Koenigsegg CC850, где сложная конструкция с несколькими сцеплениями и электронным управлением позволяет сочетать два типа управления в одной коробке передач. Porsche, судя по патенту, движется в том же направлении.

При этом возникает вопрос целесообразности внедрения данной коробки в массовые модели бренда с точки зрения экономичности. Если для нишевых гиперкаров высокая стоимость подобных решений оправдана, то для массовых моделей бренда это становится серьезным ограничением. Новая трансмиссия должна быть не только технологичной, но и коммерчески жизнеспособной. Классическая механика и роботизированная коробка PDK в моделях Porsche давно зарекомендовали себя как одни из лучших в индустрии. Поэтому, вероятно, новая коробка будет атрибутом будущего флагманского суперкара марки.
 

