Porsche готовит 911 GT3 в кузове кабриолет

Компания Porsche анонсировала премьеру новой версии семейства Porsche 911, которая состоится 14 апреля. Пока производитель ограничился единственным тизером, однако он уже породил активные обсуждения среди поклонников марки

По предварительным данным, речь может идти о версии с неофициальным названием 911 GT3 Sport Cabriolet. Это модификация трекового GT3 с открытым верхом. Предполагается, что новинка получит атмосферный мотор, механическую коробку передач и мягкую складную крышу.

Судя по шпионским снимкам, будущая модель может получить кузов, напоминающий визуально ограниченную серию Porsche 911 S/T. При этом ожидается иной аэродинамический обвес без фиксированного заднего антикрыла, что отличает новинку от классического GT3.

Некоторые поклонники марки считают, что такая версия способна стать альтернативой Speedster, но с меньшими затратами на разработку. Помимо нее модельный ряд в будущем пополнится обновленными GT3 RS и GT2 RS.