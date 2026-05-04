Porsche прекратит выпуск бензинового Macan

Производство бензинового Macan будет остановлено летом 2026 года, несмотря на сохраняющийся высокий спрос

Как заявил финансовый директор компании Йохен Брекнер, в последние месяцы перед остановкой завод в Лейпциге будет работать на максимальной мощности. Сообщается, что поставки автомобилей продлятся до 2027 года, однако без возможности индивидуальной конфигурации.

Переход на электрическую версию оказался не таким плавным, как рассчитывали в Porsche. В первом квартале было реализовано 8 079 электрических кроссоверов Macan Electric против 10 130 бензиновых модификаций, при этом версия с ДВС уже не продается в Европе, а в США отменили субсидии на покупку электрокаров.

Новый Macan с бензиновыми и гибридными силовыми установками, предположительно на базе платформы Audi Q5, появится не ранее 2028 года. Однако официального анонса пока не было.

